Ricercate in mezza Europa: sequestrate in Molise tre auto del valore di 155mila euro

Erano nella disponibilità di una concessionaria di Campobasso. La segnalazione arrivata dalla Repubblica ceca

CAMPOBASSO. La Polizia stradale di Campobasso ha sequestrato tre automobili, del valore di circa 155mila euro, ricercate in mezza Europa e nella disponibilità di un rivenditore del capoluogo.

Il controllo dopo la richiesta di collabroazione fatta dal Compartimento Polstrada del Lazio, alla ricerca di una macchina sequestrata dall’autorità giudiziaria della Repubblica Ceca, oggetto di segnalazione ‘Schengen’. Dalla verifica è emerso che la macchina, che faceva parte di uno stock di mezzi per i quali una società di Praga aveva sporto denuncia per appropriazione indebita, si trovava nella disponinbilità della concessionaria di Campobasso.

Gli agenti hanno proceduto al sequestro delle tre auto, tutte con targa della Repubblica Ceca. Poi, effettuando accertamenti più approfonditi, hanno individuato violazioni per esercizio abusivo dell'attività di agenzia di affari e per irregolarità circa la tenuta dei registri, relativi all'attività di compravendita di auto usate. Oltre al sequestro delle tre auto, al rivenditore sono state elevate sanzioni amministrative. La Polstrada ha anche controllato oltre 150 veicoli a disposizione della concessionaria.