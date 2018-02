Sanità di confine, c’è l’accordo: si va verso la valorizzazione del Caracciolo

Reso noto stamani a Vasto il contenuto dell’intesa tra Abruzzo e Molise in ambito sanitario. Per l’ospedale di Agnone previsti investimenti in risorse umane

VASTO. Illustrato stamani a Vasto l’accordo tra Abruzzo e Molise per la cosiddetta sanità di confine, che prevede l’integrazione tra i servizi sanitari delle due regioni nell'area dell'emergenza, che vedrà quindi l'ospedale di Vasto impegnato, nelle dodici ore notturne, a servire un bacino di utenza compreso nei territori confinanti e la valorizzazione degli ospedali di Castel di Sangro e Agnone, attraverso investimenti in risorse umane e l’attivazione di protocolli assistenziali condivisi.

I dettagli saranno meglio indicati nei protocolli operativi stilati da Asl Lanciano Vasto Chieti e Azienda Sanitaria del Molise.

Ma per vie generali il contenuto del documento – riferisce l’Ansa - è stato reso noto dall'assessore alla Programmazione sanitaria della Regione Abruzzo, Silvio Paolucci, dal direttore generale della Asl, Pasquale Flacco, dal sindaco di Vasto, Francesco Menna, e da Angelo Muraglia che in qualità di direttore della Direzione Sanità, aveva curato l'iter e i contatti con il Molise.

"Questa intesa - ha dichiarato nell’occasione l'assessore - pone le basi per un ruolo diverso per l'ospedale (di Vasto ndr) che punta su cuore e ictus, con stroke unit attiva nelle 24 ore a servizio di un largo bacino di utenza. Sarà un vero ospedale di confine, con spiccata vocazione all'emergenza, e punto di riferimento qualificato per un'ampia fascia di popolazione, che potrà contare su servizi efficienti e assistenza di qualità. Un ringraziamento doveroso e sincero – ha concluso Paolucci - al presidente della Regione Molise, Paolo Di Laura Frattura, per aver creduto fortemente in questo progetto, e per la condivisione di una strategia che darà più garanzie di salute ai cittadini delle due regioni".

