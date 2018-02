Politiche, Laura Venittelli apre la campagna elettorale: “Raccontiamo fatti, gli altri le favole”

All’hotel ‘Rinascimento’ di Campobasso il primo evento per la deputata uscente, candidata col Pd per il Senato. Con lei gli altri componenti della squadra dem in corsa per il Parlamento, col governatore Frattura, i presidenti delle Province e i sindaci. Il racconto di cinque anni a Montecitorio e l’appello al “Molise che ce la può fare”

di CARMEN SEPEDE

CAMPOBASSO. “Noi portiamo i fatti, gli altri raccontano le favole”. Laura Venittelli comincia così. Lanciando il suo slogan per la campagna elettorale. Una campagna elettorale da deputata uscente, cominciata oggi con l'evento #StartDay all’hotel Rinascimento di Campobasso e che la vede candidata col Pd al Senato, sul collegio maggioritario, in ‘tandem’ con Enrico Colavita, in corsa sul proporzionale.

Nel parterre e poi sul palco con lei tutti i candidati, Colavita, appunto, oltre a Micaela Fanelli, Maria Teresa D’Achille, Carlo Veneziale. Manca Vittorino Facciolla, “ma solo perché impegnato con la processione di San Biagio”, come rivela dal palco la stessa Venittelli. Che prende il microfono e inizia l’incontro con stile colloquiale, “mi sento quasi una presentatrice”, scherza. Per poi aggiungere. “La campagna elettorale è il momento che mi piace di più, perché mi consente di stare tra la gente. E a me stare tra le gente piace”.

Per lei arrivano il governatore Paolo di Laura Frattura, i presidenti delle province di Campobasso e Isernia, Antonio Battista e Lorenzo Coia, il sindaco di Termoli Angelo Sbrocca, quello di San Giuliano di Puglia Luigi Barbieri, il consigliere regionale Domenico Di Nunzio, numerosi consiglieri e amministratori comunali. Oltre a tanti simpatizzanti. E ai ‘testimonial’, come li chiama lei, i rappresentanti di Legambiente, chiamati a raccontare del grande risultato ottenuto con l’istituzione del Parco nazionale del Matese, una diciottenne, la mamma di un giovane disabile, che con la sua commovente esperienza punta il dito sull’importanza sociale di una legge come quella sul ‘Dopo di noi’.

“Vogliamo raccontare il Molise che ce la può fare – incalza quindi Venittelli – partendo dal racconto di quello che abbiamo fatto”. Sul maxischermo scorrono quelli che la parlamentare dem definisce i più rilevanti risultati da lei conseguiti nel corso della legislatura: dalla mozione contro i rifiuti tossici a Venafro, agli interventi per promuovere l’Industria 4.0. Passando per il consolidamento del dissesto idrogeologico di Petacciato e il risarcimento delle vittime del terremoto di San Giuliano, che ha consentito di evitare la bancarotta del Comune, dando il giusto ristoro alle famiglie.

Per arrivare alla battaglia sul demanio di Termoli, “una legge che porta il mio nome, ma quando parlo di questo mi commuovo”, così come il riconoscimento del Rosso doc Montepulciano per il vino del Molise. Senza dimenticare l’impegno per il settore della pesca, da responsabile nazionale del Pd per il settore, per lo spostamento del fermo biologico, non più ad agosto, nel cuore della stagione turistica, col risarcimento agli operatori del comparto per il periodo dello stop. E le tematiche nazionali, non da ultimo il sostegno al Job’s Act.

“Il racconto di un’esperienza fortunata – Laura Venittelli la definisce così – perché non tutti hanno la fortuna di poter portare il Molise in Parlamento. Sono convinta che questa regione ce la possa fare a uscire dalla crisi, ma serve lavoro, servono infrastrutture. Servono i fatti, non le favole che propongono gli altri. Per questo – conlcude - chiediamo agli elettori di votare per noi, per una squadra che crede nel Molise e nella politica vera”.

