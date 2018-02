Elezioni politiche, gli esclusi dalla Cassazione

Restano fuori dalla competizione per il Molise: Forconi, Dc e Popolo della famiglia. Ma c’è chi è pronto al ricorso al Consiglio di Stato

CAMPOBASSO. Tre ricorsi respinti dalla Cassazione. Quelli presentati dalle liste Destre Unite Forconi, Popolo della famiglia e Democrazia cristiana, che dunque resteranno fuori dalla competizione elettorale del prossimo 4 marzo per i collegi molisani.

Ma, ove possibile, non si molla. Il sindaco di Oratino, candidato coi Forconi, avrebbe già annunciato l’intenzione di rivolgersi al Consiglio di Stato.

Diverso il discorso per il partito fondato dal giornalista Mario Adinolfi: il cassazionista che ha autenticato le firme per la lista da presentare in Molise esercita nel distretto della Corte d’Appello di L’Aquila, invece che in quella di Campobasso. E trattasi di una irregolarità insanabile.

Ancora in attesa di conoscere gli esiti del ricorso resta, invece, il gruppo Italia agli italiani, nato dalla fusione tra Forza Nuova e Fiamma Tricolore. La lista depositata per il Senato non è infatti stata ammessa in prima battuta, mentre quella per la Camera è regolarmente in campo.