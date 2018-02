Roxy, i Cinque Stelle tornano alla carica: “Abbattere l’hotel”

Nuova mozione del capogruppo del Movimento al Comune di Campobasso. Gravina esorta il sindaco Battista ad emettere un’ordinanza per l'apertura del cantiere

CAMPOBASSO. Il Movimento Cinque Stelle porta nuovamente alla ribalta il ‘caso’ dell’Hotel Roxy; struttura dell’area urbana da tempo abbandonata al degrado. Ad intervenire sull’argomento il capogruppo al Comune di Campobasso Roberto Gravina, il quale ha presentato una mozione atta ad ottenere dal sindaco Antonio Battista un’ordinanza che intimi alla Regione Molise di procedere all’abbattimento dell’edificio e alla messa in sicurezza della zona.

Nell’interrogazione e nella successiva nota stampa l’esponente pentastellato ripercorre i punti salienti dell’intera vicenda.

“Dopo ben tre atti/interrogazioni, nelle quali abbiamo posto il problema e dopo un formale impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale, arch. Paolo Frattura, di abbattere l'edificio, - si legge - nulla è accaduto. Va ricordato che nel corso della campagna elettorale per l'elezione del sindaco di Campobasso, il governatore, intervenuto sul posto in seguito ad un vasto incendio (13 maggio 2014), dichiarava che ne avrebbe disposto la demolizione”. Gravina definisce lo stato delle cose un “costoso ‘regalo’ fatto alla città di Campobasso e alla Regione Molise tutta, ad opera della Giunta di Michele Iorio e del suo fidato ‘vice’ Gianfranco Vitagliano” e prosegue la cronistoria. “E' solo il caso di accennare – dice - all'operazione che nel 2010 portava la regione Molise ad acquistare da un privato, per oltre 7milioni di euro, un rudere presso il quale intendeva costruire la sede della Regione; oppure il concorso internazionale di progettazione del 2010; o ancora il recente concorso di idee del 2015. Soldi pubblici su soldi pubblici bruciati. Oggi lo stato di degrado dell'area è sotto gli occhi di tutti – osserva l’esponente dei Cinque Stelle - Un pericolo per i cittadini della zona e per l'intera comunità. Un luogo facilmente accessibile (dal cancello laterale dove prima vi era il parcheggio, ad esempio), un luogo dove spesso si notano strani movimenti di persone, dove numerose sono le tracce di possibili reati consumati. Per questa ragione, vista l'inerzia del Presidente Frattura, - conclude - chiediamo al sig. Sindaco di Campobasso, di emettere ordinanza di abbattimento e di messa in sicurezza dell'area. Abbiamo depositato una mozione, che chiede al Sindaco di intimare alla regione, entro 90 giorni, l'apertura del cantiere. Vedremo se prevarrà il bene comune oppure la solita logica politica della maggioranza a palazzo San Giorgio”.