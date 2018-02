Elezioni Politiche, arrivano i big: Matteo Salvini a Campobasso con Aida Romagnuolo

Nella convention in programma il 16 febbraio. La prossima settimana, infatti, il leader del Carroccio sarà nelle regioni del Sud per il suo tour elettorale

CAMPOBASSO. Il leader della Lega Matteo Salvini in Molise, al fianco di Aida Romagnuolo, candidata alla Camera dei Deputati nel collegio di Campobasso. Salvini dovrebbe essere a Campobasso il 16 febbraio, a partire dalle 10, all’hotel 'Rinascimento', dove è in programma un appuntamento organizzato dal coordinamento della Lega del Molise.

La prossima settimana, infatti, il leader del Carroccio sarà in Puglia e in altre regioni del Sud, per il suo tour elettorale. Da qui l’invito a Campobasso, in attesa della conferma ufficiale, da parte dello staff di Salvini.