Regionali, i dissidenti si appellano a Berlusconi. Ma nel totocandidature rispunta Pietracupa

Il presidente della Fondazione Neuromed, oggi in corsa alle Politiche, resta nel centrodestra il principale competitor del giudice Enzo Di Giacomo. Il pressing di centristi e civici sui leader nazionali del centrodestra, anche Matteo Salvini e Giorgia Meloni, per individuare al più presto la leadership e il perimetro dell’alleanza

CAMPOBASSO. Indicare subito il nome del candidato governatore del Molise. E’ quello che chiedono i ‘dissidenti’ del centrodestra, che hanno preparato una lettera, indirizzata ai vertici nazionali dello schieramento: Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, Giorgia Meloni.

Dopo l’appello alla coordinatrice regionale di Forza Italia Annaelsa Tartaglione, invitata a convocare al più presto il tavolo della coalizione per decidere la leadership e il perimetro dell’alleanza, centristi e movimenti civici si sarebbero rivolti a Roma. Per chiedere di affrontare il caso Molise. A due mesi e mezzo dalle Regionali.

Una posizione che accomuna Vincenzo Niro (Popolari per l’Europa), Rosario De Matteis e Maurizio Tiberio (Idea), Carlo Perrella e Giovancarmine Mancini (Movimento sovranista) e Filoteo Di Sandro (Fratelli d'Italia). Gli stessi che hanno disertato i primi appuntamenti politici del centrodestra. Con loro gli esponenti dei movimenti civici. I primi a lanciare la candidatura a governatore del Molise del giudice Enzo Di Giacomo. Che resta il loro candidato ideale.

Ma che non è certo l’unico nome in ballo. Da rumors insistenti sarebbe infatti tutt’altro che tramontata l’ipotesi Mario Pietracupa, attualmente candidato alle Politiche. Alla Camera, sull'uninominale di Isernia. Il presidente della Fondazione Neuromed resta infatti il principale competitor di Di Giacomo per l’investitura ad aspirante governatore del Molise.

Un nome, quello di Pietracupa, che potrebbe essere tirato fuori dal cilindro dopo il 4 marzo. Una volta archiviate le Politiche. Da qui lo stand-by di questi giorni. “Non vorremmo arrivare al 5 marzo – ha però provato a moderare i toni Annaelsa Tartaglione – vedremo di convocare il tavolo della coalizione al più presto, compatibilmente con gli impegni e con le esigenze di tutti”. Che oggi sono anche quelle della campagna elettorale in corso. Tattiche politiche a parte.

C.S.