Quinto assessore, Leva: “L’ultimo regalo ai molisani, superata ogni decenza”

Il deputato molisano interviene sull’avvenuta modifica dello Statuto da parte del Consiglio regionale e ‘boccia’ la classe politica che – dice - “pensa a consolidare le proprie posizioni”

ISERNIA. “Un regalo di fine legislatura, anzi un vero e proprio ‘pacco’ per i molisani”. Con queste parole l’onorevole Danilo Leva interviene sull’avvenuta modifica dello Statuto da parte del Consiglio regionale, che reintroduce la possibilità di nominare un quinto assessore e la figura del sottosegretario alla presidenza. Modifica votata da centrosinistra e centrodestra, con le sole eccezioni di Francesco Totaro, Massimiliano Scarabeo e Patrizia Manzo.

“Si è veramente superato il limite della decenza – ha dichiarato Leva - Mentre i cittadini sono alle prese con le difficoltà quotidiane, una classe politica gradassa e sprezzante, con atteggiamenti da basso impero, pensa a consolidare le proprie posizioni. Una regione piccola come il Molise – ha aggiunto - non ha bisogno di un assessore in più, ma di amministratori seri che sappiano occuparsi dei problemi reali e che siano profondamente diversi da quelli attuali”.

