Scuole sicure, la svolta: 8 milioni per Isernia, c’è il sì del Ministero

Pubblicato l’elenco dei Comuni ammessi a finanziamento. Previsti 4.7 milioni per la San Giovanni Bosco in corso Garibaldi, cui ne seguiranno altri 1.8 entro quest’anno; per la ricostruzione della San Pietro Celestino nel centro storico, invece, ne spettano altri 3.1. Il sindaco d’Apollonio: “Non è finita. Presto anche altri fondi dal bando ‘Poli per l’Infanzia Innovativa’

di Pasquale Bartolomeo

ISERNIA. Comune di Isernia a un passo da un maxifinanziamento ministeriale per la sicurezza delle scuole. Lo si apprende spulciando sul sito del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dove è stato pubblicato l’elenco dei Comuni beneficiari, in tutta Italia, dei fondi destinati prevalentemente all’adeguamento alla normativa antisismica degli edifici scolastici (clicca qui per scoprire gli interventi ammessi).

Come si può vedere nella tabella in alto, sono 12 le scuole in Molise per cui il Ministero ha previsto risorse per un totale di quasi 17 milioni di euro. Tra le quali figurano la storica sede della San Giovanni Bosco di corso Garibaldi e la San Pietro Celestino di piazza Volta, nel centro storico.

Come anticipato dal sindaco di Isernia Giacomo d’Apollonio, che terrà stamani, 7 febbraio, una conferenza stampa alle 10.30 a Palazzo San Francesco, tutto è partito da un’istanza alla Regione Molise per il finanziamento (di oltre 3.1 milioni di euro) da destinare all'abbattimento e alla successiva ricostruzione del plesso scolastico San Pietro Celestino e dalla richiesta di conferma del finanziamento di 6.5 milioni per le opere di adeguamento statico da effettuare sulla San Giovanni Bosco in corso Garibaldi.

“Le risorse destinate a Isernia – ha spiegato il primo cittadino – sono fondi del Miur che arrivano attraverso la programmazione regionale, che la Regione a sua volta aveva chiesto ai Comuni di fare. Per una programmazione più mirata, noi abbiamo spezzettato il grosso finanziamento da 6.5 milioni per la San Giovanni Bosco (nella foto in alto, di Pino Manocchio) in tre lotti. Ora, a seguito della pubblicazione dei Comuni beneficiari da parte del Miur, di fatto ci finanzieranno subito i primi due per un totale di 4.7 milioni, relativi all’edificio storico di corso Garibaldi, per il quale partiremo presto con il bando. Poi, sempre nel corso di quest’anno, avremo anche la restante parte (pari a 1.8 milioni). Ciò, non appena la Regione trasmetterà la programmazione al Ministero. Un finanziamento che, nel suo complesso, coprirà anche la parte retrostante dello stabile, quella che dà su via XXIV maggio”.

“Per il Molise sono stati stanziati circa 17 milioni, ma dal Comune di Isernia siamo sempre stati certi di rientrare tra gli ammessi – ancora d’Apollonio – visto che eravamo tra i primi cinque progetti. La San Giovanni Bosco era la prima nella graduatoria regionale per ottenere questi fondi, mentre la San Pietro Celestino era al quinto posto. Tali finanziamenti, tra l’altro, andranno integrati con quelli ulteriori previsti dal Miur con il bando ‘Poli per l’Infanzia Innovativa’, che dev’essere ancora deliberato. Abbiamo partecipato a questo bando: in Molise c’erano cinque progetti di cui quello di Isernia era il miglior piazzato, e quindi l’unico inviato al Ministero per avere i fondi. Ecco perché, essendone assegnato uno per regione, siamo abbastanza tranquilli anche su questo finanziamento”.

