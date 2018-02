Regionali, Mancini lancia l’ultimatum alla coalizione: si ufficializzi il candidato o unità a rischio

I ‘cespugli’ del centrodestra sfidano i ‘grandi’ ad uscire allo scoperto in vista dell’appuntamento con le urne di fine aprile. Insieme all’avvocato isernino c’erano De Matteis, Tiberio e Marone. Riproposto il simbolo Alleanza per il futuro

di Alessandra Decini

ISERNIA. Non una conferenza stampa ma una battaglia. Senza timore alcuno. Così Giovancarmine Mancini si è espresso questa sera, presso la Sala Raucci del Comune di Isernia, quando ha incontrato gli organi di informazione e una nutrita schiera di militanti e simpatizzanti, per fare il punto in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Nell’occasione ha riproposto lo 'storico' simbolo di Alleanza per il futuro: "Simbolo che ha ormai più di dieci anni – ha voluto precisare non senza lesinare una prima stoccata - che ha già partecipato a numerose competizioni, tra le quali le Regionali in cui Michele Iorio, come al solito, aveva deciso la sua candidatura in autonomia. Ma anche le Comunali di Isernia con il raggiungimento del 12% e l’ottenimento di due consiglieri. Alleanza per il futuro nasce dal territorio sannita e rifiuta i diktat romani. Noi ci autodeterminiamo”.

Si è consumata, dunque, la scissione con il movimento sovranista, per portare avanti – ha detto - "il vero centrodestra". Un centrodestra che ha mal digerito le decisioni dei tavoli capitolini per le candidature alle Politiche e che è pronto a rilanciare la propria attività, con quanti vorranno esserci. Ed effettivamente Mancini non era solo. In suo sostegno, in platea, l’ex presidente della Provincia di Campobasso Rosario De Matteis, Maurizio Tiberio per Idea, Michele Marone di Energie per l’Italia, l'ex onorevole Riccio e Raffaele Biondi di Forza Italia, ma presente a titolo personale. Annunciata anche la presenza di Vincenzo Niro del Popolari, che però non si è materializzato.

Con la classica verve che lo contraddistingue, pertanto senza peli sulla lingua, l’esponente di Alleanza per il futuro ha lanciato una sorta di ultimatum al resto della coalizione di centrodestra, in particolare a Iorio e Patriciello, affinché venga presa una posizione netta per le Regionali. “Noi sosteniamo la candidatura di Enzo Di Giacomo a governatore del Molise. Pretendiamo che anche gli altri ufficializzino il nome del candidato, altrimenti ognuno per la sua strada; ognuno farà la sua campagna e noi ci concentriamo su quella per le Regionali”. Una sorta di monito agli alleati per uscire allo scoperto. A rischio potrebbe essere l’appoggio nell’imminente tornata elettorale. Ma questo Mancini non l’ha specificato, rimandando ai ‘buoni intenditori’. “Non ci stiamo – ha continuato - ad attendere ancora e a consentire ai soliti noti di farsi i conti sul risultato elettorale delle Politiche. Non ci sono cognati di rimando che tengano – l’affondo irriverente - o candidature al senato per resuscitare Frattura. Noi ci siamo; sempre dalla stessa parte, ossia quella della gente, oltre i populismi dei grillini. Abbiamo una lista civica aperta alle forze della destra radicale e moderata. Questo è un appuntamento epocale, - ha proseguito – e dobbiamo restare uniti per far capire che non abbiamo l'anello al naso”.

Tra gli applausi dei suoi sostenitori, Mancini ha, infine, fatto cenno ai programmi. “Abbiamo bisogno di investimenti sul territorio, - ha detto – nelle infrastrutture, in particolare per il trasporto su gomma. Diciamo da sempre che bisogna defiscalizzare le aree interne e incentivare le piccole imprese. Puntiamo poi al rilancio della famiglia tradizionale e a giuste politiche sull’immigrazione. Ma quella più importante – ha proseguito senza indugi – e la battaglia per la sanità pubblica, anche se alcuni l'hanno usata per sistemare la propria famiglia e altri per depredarla a fini privati”.

Insomma, un appello all’unità con avvertimento: Alleanza per il futuro intende partecipare ad un progetto comune, stare all’interno della coalizione del centrodestra, ma non a tutti i costi.

Le altre forze politiche sono avvisate.

