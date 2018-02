Eccellenza, incontro Isernia – Venafro: niente biglietti per gli ospiti

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha fornito l’indicazione di non avviare la vendita dei tagliandi per i residenti a Venafro

ISERNIA. Summit in Prefettura a Isernia in vista dell’incontro di Campionato di calcio d’Eccellenza Molise in programma nel capoluogo pentro l’11 febbraio prossimo. I rappresentanti delle società ‘Isernia F.C.’ e ‘U.S. Venafro’, nonché il Presidente della FIGC Molise, sono intervenuti alla riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza per discutere del match che andrà in scena presso lo stadio “Lancellotta”. Ebbene, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha fornito l’indicazione di non avviare la vendita dei tagliandi per i residenti nel comune di Venafro.