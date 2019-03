Altro che “Campobasso mi sembra un posto sfigato”: Johayda Herrera a Rai 2 con Bianca Guaccero

La chef dominicana ospite della trasmissione ‘Detto fatto’. Sembrano lontani i tempi in cui il giudice di ‘Masterchef’ Joe Bastianich l’aveva ironicamente presa, dando il via ai tormentoni sul Molise

CAMPOBASSO. Dopo ‘Masterchef’ un altro successo per Johayda Herrera. La chef dominicana, trapiantata a Campobasso per amore, è stata ospite di ‘Detto fatto’, il seguitissimo factual show condotto da Bianca Guaccero e Giovanni Ciacci, in onda ogni giorno su Rai due.

Un successo per Johayda, sorridente e solare come sempre, che ha preparato un cestino di platano fritto con ceviche e frutti tropicali. Un tributo alle sue origini caraibiche.

Oltre che per la sua partecipazione a ‘Masterchef’ in molti ricordano Johayda per la battuta, non proprio felice, che le rivolse Joe Bastianich: “Campobasso mi sembra un posto sfigato”.

Frase che ha aperto la strada dei tormentoni. Ci aveva provato Cattelan a sdoganare questa convinzione, quando durante un’intervista a Emily Ratajkowsky aveva invitato la famosa top model a commentare un (finto) post della Regione Molise: “This is my absolute favorite place for vacation”: questo è il mio post preferito per le vacanze”. Per poi lanciarsi a sua volta in un clamoroso “Campobasso is the new Dubay”.

Più recente l’uscita di Pio e Amedeo al Festival di Sanremo. “Mina è andata in Svizzera per non pagare le tasse – hanno detto i due comici a Claudio Baglioni - ma se uno non vuol comparire va a Campobasso”. Potenza di uno slogan. Sul Molise che non esiste. Forse

C.S.