Il Punto nascita di Termoli resta aperto. Il Tar conferma il decreto cautelare, udienza tra un anno

CAMPOBASSO. Il Punto nascita di Termoli resta aperto. Lo ha appena stabilito il Tar Molise, con un’ordinanza cautelare che conferma il decreto monocratico presidenziale di luglio, che aveva già bloccato il provvedimento di sospensione dei ricoveri e fissa l’udienza di merito per il 5 ottobre 2022.

La Prima sezione del Tar ha dunque confermato la decisione espressa a luglio, quando era stato accolta la richiesta di sospensiva contenuta nel ricorso contro la chiusura del reparto, presentata dai sindaci del Basso Molise, guidati dal primo cittadino di Termoli Francesco Roberti, oltre che da un gruppo di mamme e dall’associazione ‘Molisanità L113’.

A redigere il ricorso, contro l’Asrem, la struttura commissariale, la Regione Molise e i Ministeri interessati, gli avvocati Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini, Giuseppe Fabiano e Massimo Romano, oggi al Tar insieme all’avvocato ed ex deputata dem Laura Venittelli.

Il Punto nascita di Termoli era stato chiuso dopo la morte improvvisa e tragica di un neonato nato al San Timoteo.

Quindi la mobilitazione di un territorio, il ricorso e il primo pronunciamento del Tribunale amministrativo a luglio. Che oggi ha confermato che quello che è un importante presidio per il Molise resterà aperto. La decisione finale nell’udienza di merito. Tra più di un anno.

“Esprimiamo massima soddisfazione - le parole dei legali - per la decisione cautelare frutto di una forte battaglia di civiltà, a difesa di un presidio essenziale per l’intero territorio basso molisano. Adesso sarà compito della politica, dei sindaci, dell’Asrem, della Regione e del Commissario per il piano di rientro, procedere al rafforzamento del punto nascite e dell’intero presidio ospedaliero termolese, al fine di assicurare la tutela del diritto alla salute di un comprensorio in forte espansione e a chiara vocazione turistica”.

