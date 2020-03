Coronavirus, primo decesso in Molise. Muore un uomo di 82 anni, era ricoverato in Rianimazione

Faceva parte del gruppo di Termoli che ha contratto il contagio dopo una vacanza in Trentino

CAMPOBASSO. Primo decesso in Molise per infezione da Covid-19. Questa mattina, intorno alle 11.30, la morte di un uomo, un 82enne ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. La notizia è stata appena confermata dal direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano. "Era il paziente le cui condizioni ci preoccupavano di più", ha quindi precisato il manager dell'Azienda sanitaria regionale.

Si tratta, è intanto trapelato, di uno delle persone del gruppo di Termoli che ha contratto il Coronavirus durante una vacanza in Trentino Alto Adige.

Con questa notizia, tragica, scendono a 16 i molisani affetti da Covid-19. E altri due pazienti, tra quelli ricoverati a Malattie infettive, stanno per lasciare il ‘Cardarelli’. Le loro condizioni sono nettamente migliorate e continueranno la terapia a casa.

(Seguono aggiornamenti)

