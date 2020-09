Coronavirus, 6 nuovi contagi: i casi a Campobasso, Termoli, Larino e Bojano

Su 504 tamponi processati nella giornata di oggi. Ma ci sono anche 5 guariti. Inizialmente su Larino risultavano due contagi, ma l'Asrem ha precisato in un secondo momento che uno di essi risultava già noto. La nuova positività riguarderebbe un detenuto rientrato da un permesso premio, posto in isolamento precauzionale

CAMPOBASSO. Sette nuovi casi di Coronavirus oggi in Molise su 504 tamponi processati in 24 ore. I contagi sono 2 a Campobasso (cluster noto), 1 a Termoli, 1 a Larino (cluster noto) e 2 a Bojano, all’interno del centro di accoglienza. Contrariamente a quanto si pensava in un primo momento, il contagio su Larino è uno solo, un detenuto rientrato da un permesso premio; l'altro positivo, come rettificato dall'Asrem, risultava essere già noto.

Il numero totale dei malati Covid è arrivato a 655, su 41.728 tamponi complessivi e il numero degli attualmente positivi a 145, anche grazie ai 5 nuovi guariti: 3 a Campolieto e 2 tra i ricoverati in ospedale, 1 in Malattie infettive e 1 in Terapia intensiva, reparto dove oggi non ci sono pazienti affetti da Coronavirus.

Sono 4 le persone attualmente ricoverate all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, tutte in Malattie infettive. Il totale dei guariti è di 486, mentre sono 222 le persone in isolamento.

