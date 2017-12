Isernia, ubriachi al volante seminano il panico in città: due giovani nelle rete dei carabinieri

Operazione Natale Sicuro: scattano arresti, denunce e sequestri. Numerosi i controlli sulle strade della provincia nei giorni di festa

ISERNIA. Dopo aver mandato giù parecchi bicchieri di troppo si sono messi al volante delle loro auto per fare un giro in città, mettendo a serio rischio la loro incolumità e quella dei pedoni e degli altri automobilisti. Un gesto costato caro ad un 28enne e a un 30enne di Isernia, entrambi fermati nel corso di un controllo dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. Per i due è scattata una denuncia per guida in stato di ebrezza alcolica. Non solo. Così come previsto in questi casi, i miliari hanno proceduto al sequestro del veicolo ed il ritiro della patente di guida.

Carabinieri in azione su tutto il territorio della provincia di Isernia, dunque, per garantire un Natale sicuro a cittadini e vacanzieri. Osservati speciali il capoluogo pentro e le zone di confine con la provincia di Caserta, dove sono stati istituiti posti di blocco lungo le principali arterie di collegamento, nel corso dei quali sono stati controllati 120 veicoli in transito ed identificate 150 persone tra conducenti e passeggeri, e nei casi sospetti si è proceduto alla perquisizione per la ricerca di armi, droga e refurtiva.

A Sant’Agapito, i militari della Stazione Carabinieri di Monteroduni hanno arrestato un 50enne originario dell’alto casertano, con a carico vari precedenti di reato che vanno dalla ricettazione al porto abusivo di armi, dalla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche all’associazione per delinquere, fino alla falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Nei confronti dell’uomo c’era un’ordinanza di detenzione domiciliare emesso dalla competente Autorità Giudiziaria.

Infine ad Agnone, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, hanno denunciato un 30enne di Napoli, con a carico precedenti per truffa ed introduzione nello stato e commercio di prodotti falsi, in quanto era intento alla vendita di confezioni di profumo di famose marche, in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative. La merce, sulla cui provenienza sono in corso ulteriori accertamenti, è stata sottoposta a sequestro, mentre nei confronti del 30enne, che dovrà rispondere di attività di commercio abusivo, è stata anche avviata la procedura per l’applicazione della misura di prevenzione del Rimpatrio con Foglio di Via Obbligatorio.