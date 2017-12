Incidente nei campi del Molise, 30enne travolto dal trattore: è grave

E’ avvenuto oggi a Petacciato. Il giovane portato all’ospedale ‘San Timoteo’ di Termoli, dove è stato operato d’urgenza e dov’è ricoverato in Rianimazione

PETACCIATO. Ancora un incidente nei campi dal Molise. E’ grave il giovane agricoltore travolto oggi, 29 dicembre, dal trattore a Petacciato. Si tratta di un trentenne, originario di Termoli e residente a Montenero di Bisaccia.

Il ragazzo era da poco sceso dal mezzo agricolo quando, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, è stato investito dal trattore, che gli ha provocato ferite profonde in varie parti del corpo.

Soccorso da un’ambulanza del 118 è stato portato all’ospedale ‘San Timoteo’ di Termoli, dov’è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione, dopo essere stato sottoposto a un intervento di urgenza.