Battuta di caccia, muore per errore un 52enne: si procede per omicidio colposo

La tragedia nel pomeriggio di oggi tra i boschi di Sessano del Molise. Sull’episodio indagano i carabinieri

SESSANO DEL MOLISE. Incidente nei boschi molisani. Un uomo di 52 anni, Domenico Tamasi, originario di Carpinone, è stato raggiunto da un colpo di fucile durante una battuta di caccia, in una zona impervia in territorio di Sessano del Molise. A colpirlo, per errore, un compagno dello stesso gruppo di cacciatori. E per lui non c’è stato nulla da fare. Sull’episodio, accaduto intorno alle 16 di oggi, indagano i carabinieri del Comando provinciale pentro, che hanno proceduto a raccogliere le testimonianze. Si procede per omicidio colposo.