La Lotteria Italia premia il Molise: vinti 50mila euro

Venduto a Campobasso uno dei biglietti vincenti di seconda categoria

CAMPOBASSO. La ‘Dea Bendata’ bacia il Molise. E’ stato venduto a Campobasso uno dei 50 biglietti di seconda categoria della Lotteria Italia.

Il possessore del biglietto F 201816 ha portato a casa 50mila euro.

I cinque premi più ricchi della lotteria Italia, estratti ieri sera, si sono invece concentrati fra Piemonte (due a testa), Lazio (altrettanti) e Lombardia. Poi nell’ordine Milano, Rosta (Torino), Pinerolo (Torino) e Roma.

Sono 205 i premi - tra prima, seconda e terza categoria - che quest’anno la Lotteria Italia ha distribuito, secondo quanto reso noto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli al termine della riunione che ha impegnato il cosiddetto ‘Comitato per le operazioni di estrazione’ presso la sede dei Monopoli di Stato e che ha fissato il numero di tagliandi da premiare.

Con 8,6 milioni di biglietti venduti, e incassi per 43 milioni di euro, la Lotteria Italia fa registrare il terzo miglior risultato dal 2011: in quell’edizione, ricorda agipronews, i tagliandi staccati furono 9,6 milioni (in calo del 17,2% rispetto all’edizione precedente), scesi poi a 8 milioni nel 2012 (-16%), a 6,9 milioni nel 2013 (-13,3%), per poi assestarsi a 7,6 milioni nel 2014.