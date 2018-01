Tentano di vendere prodotti contraffatti a un carabiniere: denunciati

Si tratta di due napoletani, che stavano cercando di vendere merce cinese, ma con marchi italiani, e che hanno avuto la sfortuna di imbattersi nel militare. Denunciato anche un 36enne, che in macchina aveva 51 flaconi di profumo contraffatti

CAMPOBASSO. Tentano di vendere prodotti cinesi di finte marche italiane o europee. Ma hanno la sfortuna di proporre l’affare anche a un carabiniere in borghese. E’ andata male ai due giovani napoletani, 31 e 22 anni, già noti alle forze dell’ordine, denunciati per ‘vendita di prodotti industriali con marche mendaci’, dai carabinieri di Mirabello Sannitico.

Il carabiniere che avevano avvicinato li ha portati in caserma. Nella loro macchina 4 gruppi elettrogeni riportanti il marchio di un’azienda italiana (risultata inesistente) ed altri dati riferiti a produzione nella Comunità europea, contrariamente a quanto invece è emerso dalla documentazione di accompagnamento esibita, da cui è risultata essere merce di fabbricazione e provenienza cinese. Il materiale è stato sequestrato.

Il 31enne è stato inoltre identificato quale responsabile del reato di sostituzione di persona continuata. Tra settembre ed ottobre 2017, l’uomo aveva contattato acquirenti di Mirabello, proponendo l’acquisto di generatori di corrente, falsamente riconducibili al negozio di un commerciante del posto, del tutto ignaro della vicenda.

Sempre in tema di falsificazioni, gli stessi militari hanno poi identificato un altro giovane napoletano, 36enne, che in paese aveva tentato di vendere profumi contraffatti. I militari si sono messi alla ricerca della sua auto, rintracciandola a Vinchiaturo: a bordo 51 flaconi di profumi di note marche: tutte false. Il giovane è stato denunciato per il reato di introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi ed il materiale è stato sequestrato.

Denuncia per ricettazione, infine, per un 33enne del luogo, trovato in possesso di parte della refurtiva contenuta nell’autovettura di una ragazza del paese, rimasta vittima di furto sulla propria automobile. Quanto rinvenuto è stata recuperato e restituito alla proprietaria.