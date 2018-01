Furto messo a segno nella Chiesa Madre di Ferrezzano

Ignoti malviventi avrebbero depredato l’oro di Santa Filomena. L’episodio la scorsa notte. Indagano i carabinieri

FERRAZZANO. Un colpo è stato messo a segno nella Chiesa Madre di Ferrazzano. Diversi oggetti di valore sarebbero stati asportati da ignoti malviventi. L’episodio si è verificato la notte scorsa e, secondo quanto riferisce Molise Tabloid, i ladri – in un orario compreso tra l’1:30 e le 2, stando alle stime degli investigatori - hanno sfondato la parte inferiore di un portone laterale per introdursi all’interno dell’edificio di culto. Qui avrebbero depredato l’antico oro di Santa Filomena, di recente restauro: oggetti di valore materiale oltre che simbolico. Il parroco ha sporto denuncia stamani e la comunità è sgomenta. Sono ora in corso le indagini dei carabinieri, chiamati ad accertare se siano stati asportati altri materiali di pregio o le offerte dei fedeli e, chiaramente, ad individuare i responsabili.