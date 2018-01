Ruba due profumi ma fa scattare l’antitaccheggio: denunciata una 36enne

Dai carabinieri di Campobasso, che hanno individuato la donna, che aveva ‘colpito’ in un negozio del capoluogo. Diverse denunce per furti in esercizi commerciali e per ricettazione

CAMPOBASSO. Ruba due flaconi di profumo, del valore di 200 euro, scappa dal negozio ma fa scattare l’allarme antitaccheggio. Si tratta di una 36enne di origini beneventane, ma residente a Bologna, che all'inizio del mese aveva 'colpito' a Campobasso. La donna, già nota alle forze dell’ordine è stata individuata e denunciata dai carabinieri del capoluogo. La refurtiva, invece, non è stata individuata.

I militari del radiomobile di Campobasso hanno inoltre denunciato per ricettazione una ragazza e un ragazzo della città, di 23 e 24 anni, trovati in possesso di quattro orologi di varie marche e di una penna da collezione ritenuti proventi di furti in abitazioni della provincia. Uno degli orologi è stato riconosciuto dal proprietario di una casa, visitata dai ladri nel mese di novembre.

I carabinieri di Toro hanno invece concluso le indagini relative ai furti avvenuti in due esercizi commerciali, in paese e a San Giovanni in Galdo, dove lo scorso anno erano stati portati via biglietti di vari giochi, schede telefoniche e sigarette. Denunciati tre giovani, una ragazza di 23 anni di Lucera e un 25enne e un 30enne di Foggia. Sulla base degli accertamenti svolti dall’Arma la Procura di Campobasso ha emesso nei loro confronti l’avviso di conclusione delle indagini, l’informazione di garanzia ed invito a rendere interrogatorio, in attesa che l’autorità giudiziaria decida sul procedimento.

Denuncia per guida in stato di ebbrezza, infine, per un 48enne sorpreso alla guida con un tasso di alcol nel sangue superiore al consentito. Per lui anche ritiro della patente in vista.