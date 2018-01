Transazioni milionarie alle cliniche private, attesa per la sentenza del Tar

In merito al ricorso presentato dal Codacons, contro la decisione della Regione di pagare 86 milioni di euro di arretrati a Neuromed e Cattolica. A presenziare all’udienza anche una delegazione del Forum per la sanità pubblica di qualità

CAMPOBASSO. Transazioni milionarie alle cliniche private, attesa per la decisione del Tar Molise, chiamato a esaminare i ricorsi proposti dal Codacons, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ruta e Massimo Romano, nei confronti della Regione Molise e del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro sanitario.

Ricorsi con i quali sono stati impugnati pagamenti per 86 milioni in favore di Università Cattolica, Fondazione Giovanni Paolo II e Neuromed, per prestazioni risalenti fino al 1993.

All’udienza di oggi ha partecipato anche una delegazione del Forum per la sanità pubblica di qualità in Molise, auspicando un pronunciamento del Tribunale amministrativo regionale, “nell’interesse di tutti i cittadini che ogni giorno vedono sempre più a rischio i livelli essenziali di assistenza”.