Minacce ad una candidata di Potere al Popolo, sulla sua auto un biglietto e un taglierino

L’episodio è accaduto in pieno centro a Campobasso. Nel biglietto anche un taglierino. La solidarietà del governatore Frattura

CAMPOBASSO. Minacciata una candidata di ‘Potere al Popolo’ Molise. La notizia delle intimidazioni è stata resa nota dal movimento nazionale di sinistra, che avverte: “Non un passo indietro”.

L’episodio si sarebbe verificato oggi, in pieno centro a Campobasso e avrebbe visto tristemente protagonista Rossella Griselli. “Una nostra candidata, ex operaia e attualmente precaria in una ditta di pulizie, - si legge in una nota diffusa tramite facebook, corredata da foto - ha trovato vicino alla sua auto un biglietto minatorio, con tanto di taglierino”. Nel messaggio, più che esplicito, si legge, tra le altre cose: "Potere al popolo non deve esistere”. Ed ecco che il movimento precisa: “Nessuna intimidazione, nessuna forma di violenza potranno arrestare il processo che si è messo in moto.

Alla compagna colpita direttamente tutto il sostegno e la solidarietà, non la lasceremo sola, non lo faranno le migliaia di persone che in tutta Italia si sono mobilitate in questi due mesi.

Avremo bisogno del supporto e del calore di tutti voi”.

Sulla vicenda è subito intervenuto anche il governatore del Molise Paolo Frattura che ha espresso “solidarietà piena e vicinanza sincera alla candidata molisana di Potere al Popolo, vittima in queste ore di un gesto tanto violento quanto barbaro. Un gesto inaccettabile – prosegue il presidente della Regione - che condanniamo fermamente, un’azione ignobile nei contenuti e nella forma. Siamo sconcertati di fronte a tanta brutalità: nessuno, tanto più chi si trincera nella vigliaccheria dell’anonimato, può pensare di impedire a cittadini perbene di scegliere di candidarsi e con chi farlo. Alla candidata di Potere al Popolo – conclude Frattura con un incitamento - diciamo di andare avanti, di continuare a credere nei suoi valori e di vivere appieno la bellissima esperienza della partecipazione diretta alla vita politica del nostro Paese: il suo contributo sarà prezioso per tutti noi. A lei il nostro abbraccio”.