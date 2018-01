Assunzioni ai Centri per l’impiego: priorità per gli iscritti all’albo della Formazione

Il Tar Molise ha accolto la richiesta di sospensiva, contenuta nel ricorso nei confronti della Regione



CAMPOBASSO. Il Tar Molise, con ordinanza cautelare n. 54 del 25 gennaio, ha accolto la richiesta di sospensiva per l’assunzione di unità da assegnare in Categoria “C”, profilo professionale amministrativo contabile, presso i Centri per l’Impiego della Regione Molise. E ha riconosciuto alla Regione la possibilità di procedere a nuove assunzioni, ma non prima di aver opportunamente collocato il personale iscritto nell’Albo degli operatori della Formazione Professionale, istituito dalla legge regionale n. 10 del 30 marzo 1995.

Il Tar ha rilevato la fondatezza del criterio di priorità dell’utilizzo dei formatori iscritti all’Albo, in relazione all’anzianità di servizio, nelle attività formative e nei servizi previsti dal piano regionale, quindi anche nelle politiche attive del lavoro.

Si tratta di lavoratori con esperienza trentennale in possesso di specifiche professionalità soprattutto nell’orientamento dei giovani e degli adulti disoccupati, attualmente utilizzati presso i Centri per l’Impiego di Campobasso, Isernia e Termoli.

A dichiararlo è il rappresentante della Uil Scuola Molise-Dipartimento Formazione Professionale Ferdinando Mancini, ringraziando gli avvocati Lucia Mancini e Flaminia Arcari, che hanno curato il ricorso.