Blitz antidroga nella casa disabitata: sei giovani nella rete dell’Arma

I ragazzi sono stati beccati a Pescopennataro. Sequestrati diversi grammi di hashish e marijuana



PESCOPENNATARO. Nuovo blitz antidroga in provincia di Isernia. Questa volta, durante il fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Agnone hanno eseguiti controlli in tutto l’Alto Molise. Nei guai sei giovani, segnalati per detenzione illegale di sostanze stupefacenti.

A Pescopennataro i carabinieri della Stazione di Capracotta sono stati incuriositi dalle luci accese in una casa che sapevano essere disabitata. Dopo aver notato la presenza di diverse auto parcheggiate, hanno fatto irruzione sorprendendo sei giovani, intenti a consumare marijuana e hashish, in parte ancora presenti sul tavolo insieme a diverse cartine ed a un “grinder” per macinare la sostanza.

La droga è stata sottoposta a sequestro insieme al materiale rinvenuto. Per i possessori delle auto è scattato anche il ritiro della patente di guida.