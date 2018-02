Tragico incidente nelle campagne del Molise: agricoltore muore schiacciato dal trattore

E’ successo a Guglionesi. La vittima è un anziano di 84 anni. Inutili purtroppo i soccorsi dei medici del 118

CAMPOBASSO. Tragico incidente nelle campagne del Molise: 84enne rimane schiacciato dal suo trattore e muore. La tragedia, che ha commosso la comunità, è avvenuta oggi pomeriggio, a Guglionesi, in contrada Morgette.

L'uomo era alla guida del mezzo agricolo che, per cause ancora da accertare, a un certo punto si è ribaltato e lo ha travolto. Sul posto, per prestare i soccorsi, i vigili del fuoco e i medici del 118. Ma per l’anziano, Pierino De Curtis, purtroppo non c’era più nulla da fare.

A indagare sull’accaduto i carabinieri della locale stazione, che sono arrivati sul luogo dell'incidente, insieme al sindaco Leo Antonacci. L'84enne, molto conosciuto a Guglionesi, lascia due figli. Sconvolti dall'accaduto familiari e conoscenti.