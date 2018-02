Allerta meteo, dalla Prefettura le informazioni sulla viabilità

Dall’ufficio di governo pentro diffuse le linee guida per gli automobilisti. Peggioramenti in vista tra domenica e lunedì

CAMPOBASSO/ISERNIA. In vista del peggioramento delle condizioni meteo, la Prefettura di Isernia invita gli automobilisti alla prudenza e diffonde il comunicato stampa di ‘Viabilità Italia’.

Attese, dunque, precipitazioni nevose dalla serata di domenica 25 febbraio. Ma è nella giornata di lunedì che clima gelido e neve interesseranno praticamente l’intera Penisola. Nel centro Italia, Molise compreso, sono previste nevicate fino al livello del mare e le temperature scenderanno di molto sotto lo zero.

“Al riguardo, - si legge nella nota - si comunica che con particolare riferimento ai conducenti di massa superiore alle 7,5 tonnellate, le condizioni di transitabilità delle strade potranno rendere necessaria l’adozione di provvedimenti restrittivi della circolazione senza soluzione di continuità con il divieto di circolazione già previsto per tali veicoli, dalle ore 09.00 alle ore 22.00 nella giornata di domenica 25 febbraio. Si ricorda, inoltre, che in caso di pioggia che, a causa delle temperature prossime allo zero termico si congela al suolo (c.d. freezing rain) le procedure di sicurezza vigenti impongono il blocco totale del traffico veicolare lungo la strada interessata dal fenomeno, fino alla verifica positiva delle condizioni di aderenza al manto stradale”.

Poi i consigli per gli automobilisti: “Si invitano tutti i conducenti a partire solo dopo aver controllato l’efficienza del veicolo e di avere a bordo idonee catene da neve o di viaggiare con pneumatici invernali montati ed in buone condizioni. L’uso di pneumatici invernali in luogo delle catene da neve risulta più sicuro nel transito su strade e autostrade in condizioni di fondo innevato; ove si disponesse delle sole catene, evitare assolutamente di montarle o smontarle lungo le corsie di emergenza o di marcia o all’interno delle gallerie, per evitare gravi rischi per la sicurezza delle persone e intralcio ai mezzi di sgombero della neve (l’operazione è consentita solo in Area di Servizio e di Parcheggio). Per l’attività di montaggio delle catene si consiglia di avere a disposizione dei guanti per proteggere le mani dal freddo. Si raccomanda di utilizzare l’apposito liquido per tergicristalli antigelo e di evitare qualsiasi distrazione alla guida, soprattutto quella causata dall’utilizzo, vietato, dei cellulari. Si raccomanda di mantenere sempre idonea distanza di sicurezza dal veicolo che precede, di moderare la velocità, anche in relazione alla visibilità della strada, di allacciare le cinture di sicurezza anche nei sedili posteriori, di assicurare i bambini con seggiolini ed adattatori e di fare soste frequenti”.

Per informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili i canali del C.C.I.S.S.

(numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per iPHONE, il canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo RAI. Ma anche il sito e l’app dell’Anas e www.aiscat.it.

