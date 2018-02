Continua l’emergenza neve in Molise: scuole chiuse anche domani

La decisione in considerazione della situazione meteorologica e per l’insidia ghiaccio. L’elenco dei Comuni che hanno deciso di sospendere l’attività didattica per martedì 27 febbraio (lista in aggiornamento). In provincia d'Isernia resta in vigore il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sulla rete extraurbana

CAMPOBASSO-ISERNIA. Emergenza neve, le scuole saranno chiuse anche domani, martedì 27 febbraio. Lo ha deciso il sindaco di Campobasso Antonio Battista, firmando l’ordinanza che dispone la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, parificate e paritarie.

Viste le temperature sotto lo zero e l’insidia legata alla formazione del ghiaccio, la sala operativa presso la Sea (gestore del servizio di sgombero neve) resterà aperta tutta la notte tra lunedì e martedì, ricordando inoltre che in caso di necessità o pericolo i cittadini possono contattare il numero verde 800993380.

Oltre venti i centimetri di neve caduti a Campobasso, dove si circola, sia pur con qualche difficoltà, su tutte le arterie, anche grazie al passaggio dei mezzi spartineve e spargisale, dislocati su tutto il territorio. Non sono però mancate le richieste di intervento, da parte di cittadini o automobilisti in difficoltà, a causa del ghiaccio che si sta formando a causa delle temperature ben al di sotto dello zero, con la percezione del freddo amplificata dal ‘Burian’, il vento siberiano che sta sferzando il Molise e l’Italia.

Sono numerosi i comuni del Molise dove le scuole saranno chiuse nella giornata di domani a causa dell'ondata di maltempo che ha investito l'Italia, portando neve e gelo. Sospese anche le attività didattiche anche all'Università degli studi del Molise.

Disagi simili anche in provincia di Isernia, dove il Comitato Operativo per la Viabilità, convocato nuovamente presso la prefettura pentra con la partecipazione dei rappresentanti di Polizia Stradale, Arma dei carabinieri, vigili del fuoco e Anas, ha fatto il punto della situazione in relazione alle attuali condizioni delle strade della provincia e alla presenza di eventuali criticità. All'esito della riunione, si è concordato che permangono le condizioni per mantenere in vigore il divieto di circolazione dei veicoli commerciali superiori a 7.5 tonnellate sulla rete viaria extraurbana della provincia, disposto dal prefetto di Isernia già nella giornata di ieri. La prefettura continuerà a monitorare l’evolversi della situazione sia per quanto concerne la viabilità, sia per il coordinamento degli interventi di soccorso che dovessero rendersi necessari.

ELENCO SCUOLE CHIUSE

Provincia di Campobasso: Campobasso, Acquaviva Collecroce, Bagnoli, Baranello, Bojano, Busso, Bonefro, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Colle d'Anchise, Colletorto, Ferrazzano, Fossalto, Gildone, Guglionesi, Larino, Limosano, Lupara, Macchia Valfortore, Matrice, Montagano, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone nel Sannio, Oratino, Palata, Petrella Tifernina, Pietracatella, Ripabottoni, Ripalimosani, Roccavivara, Rotello, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Sant'Elia a Pianisi, Spinete, Tavenna, Termoli, Torella del Sannio, Trivento, Ururi, Vinchiaturo.

Provincia di Isernia: Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Carovilli, Carpinone, Castelpetroso, Civitanova del Sannio, Frosolone, Macchiagodena, Pescolanciano, Santa Maria del Molise, Vastogirardi, Venafro.

