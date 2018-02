Neve e gelo, ancora scuole chiuse: ecco l'elenco

A Campobasso e Isernia si torna in classe, non così a Termoli

L'ondata di gelo sul Molise non è ancora cessata del tutto. Per questo alcuni comuni, anche domani, mercoledì 28 febbraio, proseguiranno con la sospensione delle attività didattiche. Non così a Campobasso e Isernia, dove le lezioni riprendono con regolarità.



Scuole chiuse a

Campomarino, Casacalenda, Cercemaggiore, Frosolone, Guardiaregia, Guglionesi, Larino, Macchiagodena, Mirabello Sannitico, Montefalcone del Sannio, Montenero di Bisaccia, Montorio dei Frentani, Petacciato, Portocannone, Riccia, Rotello, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano del Sannio, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Sepino, Tavenna, Termoli, Ururi.

