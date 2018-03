La 'banda dei tabacchi’ colpisce ancora: svaligiata una rivendita di Guglionesi

Il bottino ammonta a circa 10mila euro. La banda potrebbe essersi allontanata su un’auto di grossa cilindrata. Indagini dei carabinieri

GUGLIONESI. Ancora un colpo in una tabaccheria del Molise. Questa volta i ladri hanno colpito in una rivendita di Guglionesi. Una volta entrati all’interno del locale i malviventi hanno portato via sigarette, denaro e ‘Gratta e vinci’. Per un valore complessivo quantificato in oltre 10mila euro.

Una vicina ha sentito dei rumori sospetti e e ha dato l’allarme, ma quando sono arrivati sul posto i titolari dell’attività non hanno trovato nessuno: solo i segni del furto. Qualche indizio potrebbero fornirlo le videocamere di sorveglianza. Dai primi riscontri sembra che i ladri si siano allontanati su un’auto di grossa cilindrata.

A indagare sull’accaduto i carabinieri. Non è escluso che si tratti della stessa banda che ha colpito nelle settimane scorse in altri comuni del Molise. Gli ultimi casi a Busso e Vinchiaturo.

