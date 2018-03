Minacce a moglie e figlia, stalker arrestato dai carabinieri

Si tratta di un 44enne di Monteroduni già colpito in precedenza da un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare. Nonostante ciò aveva continuato i suoi atti persecutori

MONTERODUNI. Nonostante un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, ha continuato a perseguitare, moglie e figlia minorenne. Ed ecco che è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Monteroduni.

Stando alle ricostruzioni dei militari, l’uomo, un 44enne del luogo, era stato ripetutamente denunciato dalla consorte per maltrattamenti e per questo motivo era stato allontanato dall’abitazione di famiglia. Tuttavia, le minacce e le aggressioni non sarebbero terminate. Anzi, il comportamento persecutorio sarebbe diventato sempre più insistente. Pertanto i militari, dopo aver raccolto le risultanze investigative, hanno inoltrato un’informativa all’Autorità Giudiziaria che ha così deciso di inasprire la misura in atto, attraverso l’emissione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Lo stalker è stato quindi arrestato dai Carabinieri e trasferito presso la Casa Circondariale di Isernia, mettendo la parola fine alla triste vicenda, protrattasi per alcuni mesi, fatta di soprusi e violenze in ambito familiare. Una storia ancor più toccante oggi, soprattutto alla luce dei fatti di Cisterna di Latina.

Unisciti al nostro gruppo Whatsapp per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del quotidiano isNews: manda ISCRIVIMI al numero 3288234063