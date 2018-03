Sicurezza in viaggio, potenziati i controlli nelle stazioni e nei treni

Da parte della Polizia ferroviaria, che ha intensificato la vigilanza nei giorni della nevicata. Soccorso a una ragazza di 16 anni, che aveva avuto un malore per il freddo

CAMPOBASSO. Controlli a tappeto della Polizia ferroviaria di Puglia, Basilicata e Molise, nelle stazioni di Campobasso e Termoli e a bordo dei treni. Servizi disposti dal dirigente del Compartimento Luigi Liguori, anche in relazione a direttive ministeriali, per garantire la sicurezza nelle aree ferroviarie e presso i passaggi a livello. Obiettivo contrastare il fenomeno dell’illecito attraversamento dei binari e comportamenti impropri, rischiosi per l’incolumità delle persone e della regolare circolazione ferroviaria.

Numerosi gli impianti ferroviari della provincia di Campobasso controllati, con l’identificazione di 81 persone ritenute sospette e la verifica di 14 veicoli.

Una settimana intensa per gli agenti della Polizia Ferroviaria di Campobasso, anche a causa della nevicata dei giorni scorsi, che ha determinato pesanti ripercussioni sui collegamenti. Numerose sono state le chiamate alle utenze telefoniche della Polfer, che ha costantemente fornito ai viaggiatori informazioni sugli eventuali ritardi dei convogli, oltre che consigli e suggerimenti.

Anche a causa del maltempo e dei ritardi accumulati dai convogli, la stazione ferroviaria di Campobasso è stata, nei giorni scorsi, particolarmente affollata. Da qui un’intensificazione dei controlli, coordinati dagli operatori della Polizia ferroviaria, guidati dall’ispettore superiore Vincenzo Ruscica, che hanno identificato 86 persone, di cui 6 persone con precedenti di polizia.

Aumentati i servizi di scorta ai treni finalizzati alla vigilanza sui passeggeri ed all’eventuale soccorso pubblico, con 5 scorte sulla tratta Campobasso – Venafro. Poliziotti che sono riusciti a rintracciare i 2 cellulari e la carta di credito smarriti dai viaggiatori, a cui sono stati riconsegnati.

Gli agenti hanno anche prestato delle prime cure del caso ad una studentessa di 16 anni che aveva avuto un malore, probabilmente a causa del freddo.

