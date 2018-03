Molise Acque assume giornalisti, Cimino: “Bando viziato, informo la Procura”

Il consigliere nazionale dell’Odg ha chiesto la rettifica o la revoca dell’avviso pubblico, con il quale l’azienda speciale si prepara a firmare contratti da 20 a 24mila euro. Il requisito dei 5 anni di ‘anzianità’, i procedimenti aperti e le modalità di valutazione i passaggi che fanno discutere

CAMPOBASSO. Bando per l’assunzione di un giornalista e di altre due figure professionali a Molise Acque, procedura irregolare secondo il consigliere nazionale dell’Odg Molise Vincenzo Cimino, che ha chiesto l’intervento della Procura di Campobasso. Con un atto di significazione e diffida, Cimino ha chiesto la rettifica o la revoca dell’avviso pubblico, per procedura comparativa di curricula, per l’affidamento di tre incarichi per figure professionali per la comunicazione e diffusione del ‘Valoreacqua’, nell’ambito di bandi europei a valere su fondi comunitari.

Un avviso pubblicato da ieri, 2 marzo, al 30 marzo prossimo, che prevede una retribuzione di 24 mila e di 20mila euro l’anno, rispettivamente per un giornalista incaricato di divulgare le attività di Molise Acque nell’ambito dei progetti comunitari di riferimento e di due figure che si occupino di coinvolgere cittadini e popolazione scolastica. Procedimento ‘viziato’ secondo Cimino, con una posizione condivisa dal consigliere nazionale Cosimo Santimone, in un comunicato stampa congiunto.

Il passaggio sul quale Cimino pone l’attenzione sono i 5 anni di iscrizione all’Ordine dei giornalisti, Elenco professionisti o Elenco pubblicisti, richiesto per la prima figura. “L’anzianità professionale – uno degli aspetti contestati - può rappresentare un profilo accessorio e discrezionale, ma non discriminatorio per una partecipazione ad un avviso pubblico di un ente pubblico, con fondi pubblici. Ciò si evince dalle norme di reclutamento relative agli uffici stampa degli enti pubblici”. Così come si pongono dubbi sul paletto relativo “all’assenza di conoscenza di procedimenti aperti”. Per arrivare alla valutazione finale sui curriuculum pervenuti, affidata al direttore, senza una comparazione tra i requisiti.

Da qui la richiesta di un parere alla Commissione giuridica del Consiglio nazionale dell’Ordine e all’Odg regionale, per valutare la possibile impugnativa del bando, con richiesta di mobilitazione all’Assostampa Molise. Alla Procura l’invito a verificare se la procedura seguita dall’Azienda speciale Molise Acque rispetti i criteri “di imparzialità e trasparenza che un ente pubblico deve garantire”.

