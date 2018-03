Isernia, abusi in parrocchia: la Procura archivia il caso

Chiuse le indagini sui presunti episodi di pedofilia denunciati dal giovane Giorgio Babicz che, pubblicamente, ha accusato un sacerdote di averlo molestato 17 anni fa

ISERNIA. Presunti abusi in una parrocchia: la Procura di Isernia ha chiuso le indagini avviate a seguito delle denunce di Giorgio Babicz. Il giovane, anche pubblicamente, ha accusato di essere stato vittima di violenza da parte di un sacerdote quando, circa 17 anni fa, era stato affidato a lui dalla sua famiglia e, con lui, si era trasferito in un paesino della provincia pentra.

Il caso, che ha suscitato un clamore nazionale, è stato archiviato dagli inquirenti al termine di una lunga, delicata e complessa inchiesta avviata per far luce sull’accaduto. In sostanza, non sono stati trovati elementi sufficienti a supportare la tesi del ragazzo e, quindi, a chiedere di avviare un procedimento penale nei confronti del parroco.

Troppo lontani nel tempo i presunti episodi a cui ha fatto riferimento il giovane oggi 34enne, che in questa sua battaglia è stato assistito dall’avvocato del Foro di Santa Maria Capua Vetere e coordinatore del movimento ‘Non abbiate paura’, Sergio Cavaliere. Il caso è stato denunciato qualche mese fa, attraverso esposti presentati in Procura e alla Curia, per chiedere di far luce sulla vicenda resa pubblica pure sui social.

Una storia che secondo il racconto di Babicz iniziò a Lublino, in Polonia, dove poco più che bambino venne affidato al sacerdote poi accusato. Del caso si sono occupati numerosi media nazionali. Pomeriggio 5 ha dedicato un ampio spazio alla vicenda, di cui si sono occupate anche le ‘Iene’. Proprio la settimana scorsa Matteo Viviani è arrivato in Molise per realizzare un servizio sul caso. Le indagini sono state seguite scrupolosamente dalla Curia e più volte il vescovo della diocesi, monsignor Camillo Cibotti, è intervenuto chiedendo verità.

