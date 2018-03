La centrale turbogas cambia volto: via ai progetti di riqualificazione

Il sito di Campomarino protagonista di una procedura avviata da Enel Futur-e e dal Politecnico di Milano. Prevista la strada del concorso di progetti, per dare anche un’opportunità al territorio

CAMPOMARINO. Il sito dell’ex centrale turbogas di Campomarino sarà protagonista di una procedura per individuare progetti di riqualificazione, all’interno del programma Futur-e: il percorso scelto per l’area è stato presentato nei giorni scorsi da Marco Fragale, responsabile del progetto Enel Futur-E, e da Chiara Geroldi, del dipartimento di Urbanistica presso il Politecnico di Milano al sindaco Gianfranco Cammilleri e al vicepresidente di Confindustria Molise Mauro Natale. Le parole chiave saranno condivisione e sostenibilità, per far sì che la dismissione dell’impianto diventi una nuova opportunità per il territorio.

Per la riqualificazione dell’area della centrale è stata scelta la strada del Concorso di progetti: non una semplice procedura di vendita, ma un percorso creato appositamente per individuare progetti concreti e investitori interessati a realizzarli. Il Politecnico ha già elaborato un dossier descrittivo del contesto e nelle prossime settimane verranno effettuati incontri e interviste sul territorio, che saranno la base per ipotizzare gli scenari di possibile sviluppo del sito, tenendo conto dei piani urbanistici e delle aspettative delle comunità locali.

Dopo la fase delle manifestazioni di interesse, l’invio di proposte progettuali per la riqualificazione dell’area, comprensive di offerte vincolanti per l’acquisizione del sito. La valutazione delle proposte sarà affidata ad una commissione tecnica formata da rappresentanti di istituzioni locali, mondo accademico, ed Enel, che verifica l’idoneità delle soluzioni presentate, con particolare attenzione alle esigenze della comunità locale e a specifici requisiti di qualità della proposta, innovazione e sostenibilità sociale, ambientale e finanziaria, e applicazione dei principi di economia circolare. Solo le proposte che rispondono a tali requisiti accedono alla fase finale del percorso, finalizzata a individuare il progetto definitivo per il sito.

"L’idea innovativa di un concorso di progetti per individuare quello più adatto a riqualificare la ormai dismessa centrale Enel situata nel territorio di Campomarino ha riscontrato sia il mio entusiasmo che quello dell’ intera amministrazione comunale ha commentato Gianfranco Cammilleri - per quanto possibile daremo il nostro contributo affinché il progetto possa andare in porto confidando nel fatto che questa sia un’occasione di sviluppo per il territorio di Campomarino e per le sue enormi potenzialità."

“Qualsiasi investimento volto a migliorare le condizioni socio-economiche del nostro territorio è positivo – ha aggiunto Mauro Natale - L'iniziativa dell'Enel, che seguiremo attivamente, ci trova disponibili a confronti successivi sulle idee che verranno proposte. Come Confindustria ribadiamo che il fare impresa è sempre un'occasione di sviluppo per i territori e ci auguriamo che qualsiasi destinazione venga data a questo sito possa contribuire alla crescita economica della nostra regione".

“Il dialogo con il Comune e con Confindustria Molise ha avviato il percorso che ci aspetta nei prossimi mesi per dare nuova vita al sito dell’ex centrale – ha rimarcato Marco Fragale – Futur-e rappresenta una sfida che può essere vinta solo insieme al territorio e alle comunità locali: trasformare la dismissione di impianti industriali in nuove opportunità”.