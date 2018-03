Isernia, Polizia municipale in festa: ecco il programma

Domenica 18 marzo le celebrazioni della ricorrenza regionale. Nell’occasione verrà approfondito il tema della sicurezza integrata

ISERNIA. Si terrà a Isernia, domenica 18 marzo, dalle ore 8:30, la XXI Festa Regionale della Polizia Municipale, organizzata dal Comune di Isernia e dalla Regione Molise. Interverranno le massime autorità civili, militari e religiose, oltre ai rappresentanti della polizia locale di molti Comuni molisani.

Questo il programma:

08,30 - Raduno in piazza Andrea d’Isernia. Esposizione veicoli e attrezzature in dotazione ai Comandi di Polizia Municipale.

09,30 - Centro Pastorale Diocesano, via Mazzini. Riflessioni sul tema ‘Sicurezza integrata’, con consegna targhe ai Comuni in cui è o sarà attivato il progetto ‘Sistemi di videosorveglianza’.

Saluti delle Autorità: Giacomo d'Apollonio, Sindaco di Isernia; Anna Franco, Dirigente regionale; Vincenzo Cotugno, Presidente dei Consiglio regionale del Molise; Paolo Di Laura Frattura, Presidente della Giunta regionale del Molise.

Relazione del Prefetto di Isernia, Fernando Guida, sul tema: “Nuove linee guida approvate in Conferenza Unificata per la Sicurezza Integrata alla luce del D.L. 14/2017”.

Modera Domenico Esposito, Presidente Amopol (Associazione Molisana Polizia Locale).

10,45 - Corteo con i gonfaloni dei Comuni partecipanti, muovendo dal Centro Pastorale Diocesano verso il ‘Monumento ai caduti’ in piazza Tedeschi. Deposizione corona di alloro ai piedi del Monumento.

12,00 - Chiesa Cattedrale, celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Camillo Cibotti, Vescovo della Diocesi di Isernia-Venafro. Al termine, recita della ‘Preghiera del Vigile Urbano’.

13,30 - Foto ricordo della manifestazione

