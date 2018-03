Trignina, auto tampona tir: un ferito

L’incidente si è verificato in tarda mattinata lungo la galleria che collega Pesche e Sessano del Molise

ISERNIA. Tamponamento lungo la Trignina, nella tarda mattinata di oggi. L’incidente si è verificato intorno alle 12.30 all’altezza della galleria tra Pesche e Sessano del Molise. Secondo le ricostruzioni, un’auto ha tamponato un tir e, nell’impatto, è rimasto ferito proprio il conducente della vettura.

Sul posto immediato l’intervento dei soccorritori del 118 che hanno trasportato il 78enne presso il pronto soccorso del Veneziale di Isernia per le cure del caso. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per ripristinare lo stato dei luoghi e stabilire la dinamica del sinistro. Disagi alla circolazione per circa un’ora.

