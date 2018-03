Giustizia tributaria, scende il contenzioso. Moscato: “Inadeguata la sede che ci ospita”

Luci e ombre dalla relazione del presidente della Commissione. All’aumento degli appelli definiti con sentenza si accompagnano i problemi di degrado e la presenza di barriere architettoniche, nello stabile dove si svolgono le attività

CAMPOBASSO. Anno tributario, scende il contenzioso. Buoni, nonostante la carenza di organici, i risultati che emergono dalla relazione sull'amministrazione della Giustizia tributaria in Molise, fatta dal presidente Francesco Saverio Moscato, nella cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario tributario, che si è svolta oggi a Campobasso.

I dati relativi all’attività svolta dalla Commissione tributaria regionale evidenziano un raddoppio degli appelli definiti con sentenza, 1.640, rispetto a quelli del 2016 (826) con l'abbattimento di quasi il 20% della pendenza, che si è ridotta a 1.565 appelli, a fronte dei 1.905 del precedente anno.

Questo nonostante siano raddoppiati gli appelli pervenuti (1.298), rispetto ai 518 del periodo precedente. Un fenomeno dovuto in gran parte dall'impugnazione da parte della Regione Molise di un elevato numero di sentenze in materia di bolli auto.

E dal dato dell’attività svolta al problema della sicurezza della sede, esposto sempre dal presidente Moscato, che ha puntato il dito sulla situazione "di assoluto degrado in cui versano i locali che ospitano la Commissione tributaria, vetusti, in pessimo stato di conservazione e manutenzione e, in ogni caso non rispondenti ai requisiti minimi previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro".

Situazione segnalata agli ispettori del Ministero e del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria. Tra i problemi quelli della presenza delle barriere architettoniche, “in violazione della normativa in materia di mobilità”. Tanto da rendere necessario “lo spostamento della Commissione in una sede più idonea”.

