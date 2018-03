Scalata allo Zuccherificio di Termoli, Remo Perna condannato a 4 anni per riciclaggio

La decisione del Tribunale di Isernia, che ha accolto la tesi della Procura, secondo la quale l’imprenditore nel 2009 acquistò le quote dello stabilimento utilizzando i fondi della Regione

ISERNIA. Riciclaggio, l’imprenditore Remo Perna condannato a quattro anni e all’interdizione dai pubblici uffici dal Tribunale collegiale di Isernia. La condanna è stata pronunciata oggi, venerdì 16 marzo.

Assolto invece, per non aver commesso il fatto, Deni Romano, ex amministratore delegato di G&B Investiments Spa, ditta riconducibile allo stesso Perna. La vicenda è quella relativa al passaggio delle quote dello Zuccherificio di Termoli, tra Luigi Tesi e Remo Perna. Operazione avvenuta nel 2009, per tramite della G&B.

La Procura di Isernia ha sostenuto la tesi che le quote sono state rilevate con finanziamenti che la Regione Molise aveva destinato ad altre due società (sempre riconducibili a Perna), dirottati alla G&B. Un'operazione finanziaria da quasi 3 milioni di euro, che consentì a Perna di diventare socio di maggioranza dello stabilimento termolese.

Operazione non legittima, secondo i giudici del Tribunale di Isernia, che hanno condannato l’imprenditore. Soddisfazione per l’esito del processo ha espresso il Codacons, che si è costituito parte civile, insieme alla Regione Molise.

