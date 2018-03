Transazioni sanitarie, interviene il Codacons: "Dal Tar nessuna pronuncia di merito”

La competenza passa al giudice ordinario. Per i legali Massimo Romano e Giuseppe Ruta la partita è appena iniziata. E annunciano anche ricorso alla Corte dei Conti

CAMPOBASSO. Transazioni sanitarie in favore di Neuromed e Fondazione, gli avvocati del Codacons Massimo Romano e Giuseppe Ruta puntualizzano che non c'è stata alcuna pronuncia di merito sulla fondatezza dei ricorsi.

“Il Tar Molise – hanno dichiarato i due legali – non è entrato nel merito ma ha soltanto declinato la propria giurisdizione, indicando nel Giudice ordinario quello competente a decidere, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto a norma di legge. La partita, dunque, non è ancora iniziata. Giudizio, quello innanzi alla magistratura ordinaria, ben più incisivo, dal punto di vista istruttorio e processuale, di quello amministrativo, anche per quanto riguarda i mezzi di prova ammissibili”.

Per Massimo Romano e Giuseppe Ruta “le sentenze depositate ieri ripropongono la domanda se le strutture beneficiarie abbiano o meno rinunciato ai giudizi in corso, o se taluni di essi siano ancora pendenti, circostanza che merita di essere approfondita, per fugare ogni dubbio sul rischio di duplicazione di pagamenti”.

“In ogni caso – hanno concluso - il Tar lascia aperto anche il profilo contabile ed erariale, per il quale è competente la Corte dei Conti, presso la quale il Codacons si riserva di agire, a tutela degli interessi dei cittadini utenti e pazienti molisani”.

