Truffe on line ai danni di due molisani: scattano le denunce

Per i quattro calabresi che avevano posto in vendita un trattore e pezzi di ricambio per elettrodomestici su un noto sito di vendita. Raggirati un 60enne di Casacalenda e una 30enne di Larino



LARINO. I carabinieri di Larino hanno denunciato 4 persone, che in due distinte vendite online hanno truffato un 60enne di Casacalenda e una 30enne di Larino.

Nello specifico a Casacalenda il 60enne ha acquistato, dopo averlo visionato e preso accordi con i venditori su un noto sito di vendita online, un trattore agricolo, versando l’acconto, tramite bonifico bancario, di 3mila euro.

Una volta spediti i soldi il trattore non è mai arrivato e l’uomo si è rivolto ai carabinieri di Casacalenda, che dalle indagini hanno accertato che a vendere il mezzo agricolo, tra l’altro non di loro proprietà, erano stati due pregiudicati calabresi, un 63enne e un 26enne, residenti a Marina di Gioiosa, in provincia di Reggio Calabria.

I carabinieri di Larino hanno invece scoperto che a truffare una donna del posto erano stati sempre due calabresi, residenti ad Amantea, in provincia di Cosenza, che sullo stesso sito hanno negoziato la vendita di accessori di ricambio per elettrodomestici, ricevendo la somma di circa 250euro. In questo caso la merce è stata consegnata, ma si trattava di oggetti diversi da quelli ordinati e, comunque, di scarso valore.

I quattro sono stati denunciati per truffa aggravata in concorso. Gli atti sono stati inviati alla Procura della Repubblica di Larino.

