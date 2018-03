Domani mattina la sospensione dell’erogazione dell’acqua per l’effettuazione di lavori

ISERNIA. Il Comune informa la cittadinanza che per consentire urgenti lavori sulla condotta dell'acqua, domani 22 marzo, dalle ore 8:30 alle ore 13, verrà sospesa l'erogazione idrica in via Molise (da piazza D'Uva all'incrocio con via Sicilia).

