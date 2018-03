Isernia, lavoratori del trasporto urbano in attesa di spettanze scrivono al Prefetto

I sindacati chiedono la convocazione di un tavolo di confronto urgente, alla luce del fallimento di un tentativo di conciliazione

ISERNIA. In attesa, da tempo, di un mese di spettanze arretrate, i sindacati Filt-Cgil e Fit-Cisl scendono in campo e, in nome dei lavoratori della Aesernia Srl (Impresa affidataria del Trasporto Pubblico Urbano), chiedono un incontro con il Prefetto di Isernia.

Un’istanza urgente dettata dal fallimento di un tentativo di conciliazione. “Nella dichiarata impossibilità, espressa dal legale rappresentante dell’azienda, di corrispondere la mensilità arretrata in mancanza di compensazione del committente - scrivono le organizzazioni sindacali - viste le perduranti incertezze sul finanziamento del servizio pubblico urbano della città di Isernia e nella impossibilità di determinarne i tempi di risoluzione, chiediamo l’intervento della Prefettura quale tentativo di conciliazione ai sensi della legge 146 del 1990”.

Si resta in attesa di riscontro.

