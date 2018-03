Oblio e cronaca, quando il passato può pregiudicare il futuro politico

Pagina 1 di 2

Il diritto alla cosiddetta privacy storica, finalizzata a tutelare l’individuo da tutte quelle informazioni provenienti dal passato che potrebbero influire sulla sua vita attuale, anche alla luce della vicenda del candidato presidente del M5S

di Pamela La Farciola

Le informazioni riguardanti talune vicende passate di ordine familiare, come quelle che in questi giorni ruotano intorno alla figura del candidato presidente del Movimento 5 Stelle per le elezioni regionali in Molise, Andrea Greco, chiamano in causa la nuova figura giuridica del c.d. diritto all’oblio, su cui giuristi e legislatori discutono da qualche anno, nel tentativo di una sua più chiara definizione e applicazione. Si tratta di una figura oscillante tra diritto alla riservatezza, diritto al rispetto della dignità e dell’identità della persona, protezione dei dati personali.

È il diritto alla cosiddetta privacy storica, finalizzata a tutelare l’individuo da tutte quelle informazioni provenienti dal passato che potrebbero influire sulla sua vita attuale. La ratio che ne è alla base parte dal presupposto che la rievocazione a distanza di tempo di taluni accadimenti comporti la “reviviscenza” di un passato con conseguenze pregiudizievoli per i protagonisti, derivanti dalla riproduzione di fatti che possono stravolgere la loro attuale realtà personale. Trattasi di un tema di grande interesse, ma anche particolarmente spinoso per molteplici aspetti. Ciò, in quanto, spiegano gli esperti del settore, si tratta di una categoria solo in parte scientifica e normativa, con risvolti mediatici che comportano il sorgere di molti problemi, alcuni dei quali legati al conflitto con altri diritti non meno fondamentali per la società, come il diritto all’informazione (cioè a informare e a essere informati), il diritto alla manifestazione del pensiero, il diritto alla memoria. Nonostante gli sviluppi dottrinali, giurisprudenziali e legislativi, resta una sostanziale incertezza in merito all’esatta definizione del diritto all’oblio, spesso avversato per il carattere sfumato che lo contraddistingue.

Oggi, tra l’altro, l’avvento e lo sviluppo del web, l’istantaneità nella produzione e la diffusione capillare dell’informazione, l’accessibilità pronta e rapida attraverso i motori di ricerca, la partecipazione e la condivisione interattiva sui social network e, infine, la viralità dei contenuti, hanno promosso un notevole cambiamento del sistema dell’informazione. Anche il Garante per la privacy si è costantemente interessato al problema, avendo come obiettivo la tutela dell’individuo in tutte le sue dimensioni, con particolare riguardo alla «libera costruzione della personalità», che sarebbe ostacolata da «un’implacabile permanere di ogni informazione che riguardi fatti del passato» e dagli attacchi e dalle caratteristiche delle moderne tecnologie.

Allo stato attuale il nuovo Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dati personali che diventerà direttamente applicabile negli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018 si occupa specificamente della controversa figura giuridica del diritto all’oblio, introducendo per la prima volta a livello legislativo il “Diritto alla cancellazione dei dati personali («diritto all’oblio»)” all’art. 17, fino a questo momento sancito essenzialmente solo a livello giurisprudenziale, essendo stato oggetto di numerose pronunce sia nazionali che internazionali, fino alla oramai celebre sentenza Google Spain.