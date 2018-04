Incidente di Pasquetta sulle strade del Molise: tre feriti in ospedale

Questo pomeriggio sulla Bifernina. Coinvolti padre, madre e figlio. I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre la donna dalle lamiere dell’auto. Sul posto, per i soccorsi, due ambulanze. Rallentata la viabilità

CAMPOBASSO. Incidente di Pasquetta con scampata tragedia questo pomeriggio sulla Bifernina. Coinvolta nell’incidente, avvenuto all’altezza del bivio Lucito-Castelmauro-Petrella una famiglia della provincia di Benevento: padre, madre e figlio. Per cause in corso di accertamento l'auto, una Toyota Yaris, si è schiantata contro il guard-rail, con parte della barriera di protezione che ha letteralmente trafitto il mezzo.

Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco di Campobasso, che hanno dovuto estrarre la donna, che ha riportato le ferite più gravi, dalle lamiere dell’auto. Per prestare i soccorsi sono arrivate due ambulanze del 118, che hanno trasportato i feriti all'ospedale 'Cardarelli' di Campobasso. Intervenuti anche carabinieri e polizia stradale. Rallentata la viabilità nella zona.

