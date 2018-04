In Molise per compiere furti, bloccati dai carabinieri: tre denunce

Si tratta di tre pregiudicati della provincia di Foggia, bloccati con arnesi per lo scasso nascosti sotto i sedili della macchina

TERMOLI. In Molise per compiere furti, denunciati tre pregiudicati della provincia di Foggia. Il provvedimento preso dai carabinieri del Radiomobile di Termoli, che la scorsa notte hanno intercettato un’auto sospetta alla periferia della città.

In macchina, hanno accertato i carabinieri, arnesi per lo scasso nascosti sotto i sedili dell’auto, sequestrati. Per i tre uomini è scattata la denuncia e la proposta di emissione del foglio di via obbligatorio. Un controllo che ha consentito ai militari di scongiurare reati in Basso Molise.

