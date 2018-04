Coldiretti, rinnovate le cariche provinciali dei movimenti Donne-Impresa e Giovani Impresa

Gioia Neri e Mario Di Geronimo sono i nuovi rappresentanti provinciali per Isernia dell’associazione dei coltivatori diretti. Eletti anche i comitati provinciali dei rispettivi organi

ISERNIA. Coldiretti rinnova la sua organizzazione scegliendo un’impronta fortemente giovane. Gioia Neri, imprenditrice 26enne di Rocchetta al Volturno, titolare di impresa rilevata dai genitori, allevatrice di vacche da latte, titolare di agriturismo, impegnata nella vendita diretta con un proprio punto vendita aderente al circuito Campagna Amica dove commercializza i prodotti aziendali che cura personalmente nella fase della lavorazione, è la nuova delegata provinciale di Isernia del movimento Donne-Impresa di Coldiretti; Mario Di Geronimo, di 29 anni, imprenditore agricolo titolare dell’azienda agricola ‘GLM Tartufi’ ad indirizzo tartuficolo e noccioleto, di Rionero Sannitico, è invece il nuovo delegato provinciale di Giovani Impresa Isernia, il movimento giovanile di Coldiretti. Laureando in Giurisprudenza, Mario è impegnato anche nel sociale oltre che in agricoltura e si sta organizzando per la lavorazione e la vendita con proprio marchio di prodotti.

Ad eleggere la Neri è stata l’assemblea provinciale del movimento, riunitasi in tarda mattinata presso la Camera di Commercio di Isernia. Al suo fianco è stato eletto il nuovo comitato provinciale nelle presone di: Katia Ciocca (allevatrice zootecnica di 39 anni di Longano), Stefania Orlando (allevatrice zootecnica di 37 anni di Agnone), Maria Rosa Marcovecchio (allevatrice zootecnica di 40 anni di Agnone), Mariniello Noemi (allevatrice zootecnica di 38 anni di Venafro), Manuela Virtuoso (allevatrice di cavalli, e produttrice vitivinicola di 34 anni di Castel del Giudice, titolare anche di una società di animazione territoriale e orientamento professionale in ambito rurale), Gessica Santucci (allevatrice zootecnica di vacche nutrici ed ovicaprini di 25 anni di Pizzone).

Di Geronimo è stato invece eletto all’unanimità dall’assemblea provinciale dei giovani soci della Organizzazione, titolari di azienda e con età inferiore a 30 anni. Al suo fianco il nuovo comitato provinciale nelle persone di: Anna Martone (allevatrice zootecnica di 24 anni di Sesto Campano), Fiorella Martellino (allevatrice zootecnica di 23 anni di Sesto Campano), Tommaso Proni (allevatore zootecnico di 26 anni di Acquaviva di Isernia), Antonio Biondi (allevatore zootecnico di 28 anni di Castelpetroso), Antonio Berardi (allevatore zootecnico di 30 anni di Longano), Mirko D’Andrea (allevatore zootecnico di 28 anni di Carovilli), Armando Ranallo (allevatore zootecnico di 30 anni di Cantalupo).

