Bonefro, scassinatori di ronda: fermati dai carabinieri

I malviventi a bordo di un’auto rubata si aggiravano per le strade del basso Molise, probabilmente alla ricerca di potenziali obiettivi. L’intervento preventivo dei carabinieri ne ha consentito la denuncia

BONEFRO. Durante la scorsa notte, grazie alle azioni preventive disposte dalla cornice di sicurezza pianificata dal Comando provinciale dei carabinieri di Campobasso, i militari della stazione locale hanno intercettato un’auto sospetta che si aggirava in vari comuni del basso Molise.

A bordo del veicolo, fermato nel comune di Bonefro, sono stati identificati tre soggetti con precedenti per reati contro il patrimonio, provenienti da San Severo. Nel corso della successiva perquisizione sono stati rinvenuti, nascosti sotto i sedili dell’auto, arnesi da scasso e un passamontagna. La Fiat Punto è poi risultata rubata circa un anno fa in un paese del foggiano. Gli oggetti rinvenuti e l’autovettura sono stati sottoposti a sequestro, mente i tre uomini sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità giudiziaria. Nei confronti degli stessi è stata proposta alla Questura anche l’emissione del foglio di via obbligatorio come misura preventiva.

L’importante risultato conferma l’efficacia dell’azione deterrente disposta dal Comando provinciale dell’Arma, che intensificando e pianificando i controlli sta garantendo una maggiore sicurezza a tutti i cittadini dell’area.

