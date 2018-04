Isernia, coniugi arrestati per droga: concessi i domiciliari anche al marito

La coppia, fermata dalla polizia ad un normale posto di blocco, è stata trovata in possesso di denaro e sostanze stupefacenti di tipo cocaina e hashish. Stamani l’udienza di convalida

ISERNIA. Concessi i domiciliari all’uomo arrestato, insieme alla moglie, lunedì pomeriggio, per spaccio di droga.

Stamani l’udienza di convalida, a seguito della quale il 45enne, su istanza del legale difensore Gianni Di Nardo, ha ottenuto l’attenuazione della misura a suo carico, unitamente ai permessi di lavoro, validi anche per la consorte.

Non si esclude, inoltre, come paventato dalla stessa difesa, il ricorso al Riesame, almeno per uno dei due, “attesa l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza”.

La coppia isernina – lo si ricorda – è incappata nell’alt della Polstrada lungo la Statale 85. Gli agenti, all’esito di normali controlli sulla documentazione, hanno scoperto che l’assicurazione del veicolo era scaduta. L’eccessivo nervosismo dei fermati ha però spinto i poliziotti a chiamare, sul posto, anche i colleghi della Mobile e ad approfondire gli accertamenti. Da qui il trasferimento dei coniugi in Questura e la perquisizione personale da cui è scaturito il sequestro di una grossa quantità di denaro, cocaina, di una qualità estremamente elevata, e di hashish.

La donna è finita da subito ai domiciliari, essendo madre, mentre il marito è stato trasferito nel carcere di Ponte San Leonardo, salvo tornare a casa nella giornata odierna.

In ogni caso proseguono le indagini della polizia per risalire ai mercati di rifornimento.

